В Воронежской области выявили потребность в двух группах донорской крови

Необходимо пополнение запасов первой резус-отрицательной и второй групп крови.

В Воронежской области требуется кровь первой группы с отрицательным резус-фактором и второй группы обоих видов резуса. Об этом сообщили региональном центре крови.

Также региону необходимо пополнение запасов первой положительной, третьей и четвертой отрицательных групп крови.

Желающие принять участие в донорской программе могут обратиться в Воронежский областной центр крови, который расположен на улице Транспортной, 56. Доноров принимают в рабочие дни с 08.00 до 13.00. Телефон для справок: 237−29−44 (24).