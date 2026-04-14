Минское «Динамо» ответило на слухи об увольнении тренера Квартальнова

Вечером 14 апреля в минском «Динамо» заявили, что просят блогеров не отвлекать главного тренера от подготовки к матчу плей-офф КХЛ против «Ак Барса».
Ранее в этот же день стали распространяться слухи об отставке главного тренера клуба Дмитрия Квартального. «Команда и тренерский штаб в полном составе готовятся к завтрашней игре с “Ак Барсом”, — заявили в минском клубе.
15 апреля минское «Динамо» проведет в Казани четвертый матч четвертьфинальной серии плей-офф КХЛ против «Ак Барса».
«Рекомендуем вам читать информацию в надежных источниках, а блогерам — не отвлекать нашего главного тренера от подготовки к матчу!» — говорится в сообщении клуба.