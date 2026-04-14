Ричмонд
+28°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минское «Динамо» ответило на слухи об увольнении тренера Квартальнова

В клубе заявили, что команда и тренерский штаб в полном составе готовятся к матчу плей-офф.

Источник: Комсомольская правда

Вечером 14 апреля в минском «Динамо» заявили, что просят блогеров не отвлекать главного тренера от подготовки к матчу плей-офф КХЛ против «Ак Барса».

Ранее в этот же день стали распространяться слухи об отставке главного тренера клуба Дмитрия Квартального. «Команда и тренерский штаб в полном составе готовятся к завтрашней игре с “Ак Барсом”, — заявили в минском клубе.

15 апреля минское «Динамо» проведет в Казани четвертый матч четвертьфинальной серии плей-офф КХЛ против «Ак Барса».

«Рекомендуем вам читать информацию в надежных источниках, а блогерам — не отвлекать нашего главного тренера от подготовки к матчу!» — говорится в сообщении клуба.