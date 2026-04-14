С начала года из Прикамья в Киргизию отправили 704 тонны пшеничных отрубей

Пермский край с января по конец марта 2026 года экспортировал в Киргизию 704 тонны пшеничных отрубей, сообщили в министерстве экономического развития и инвестиций региона. Рост экспортных поставок соответствует задачам национального проекта «Международная кооперация и экспорт».
За аналогичный период прошлого года поставки данной продукции в республику не осуществлялись. Пшеничные отруби проходили карантинный фитосанитарный контроль. Продукция успешно выдержала лабораторные испытания в Пермском филиале Всероссийского центра карантина растений (ФГБУ «ВНИИКР»), подтвердившие отсутствие карантинных вредных организмов.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.