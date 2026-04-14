100 участников Великой Отечественной войны проживают в Нижегородской области

Также в регионе живет более 4 тысяч тружеников тыла.

Источник: Живем в Нижнем

В настоящее время в Нижегородской области проживают 4 487 ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом пишет НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на региональное министерство социального развития и семейной политики.

Среди ветеранов есть 100 человек, которые непосредственно участвовали в боевых действиях. 13 из них являются инвалидами войны. Еще 4 169 человек из общего числа ветеранов — это труженики тыла.

Также известно, что в Нижегородской области сейчас живет 107 жителей блокадного Ленинграда и 111 человек, который были узниками концлагерей.

Ранее мы писали, что в Нижегородской области открыли туристический маршрут на военную тему.