Прикамье 15 апреля ждет солнечная погода без осадков

В Пермском крае 15 апреля продолжит господствовать антициклон. Пермяков ждет солнечная и ветренная погода без осадков.
Ночная температура воздуха по краю составит −3…+2 градуса, в Перми около 0 градусов, на севере и востоке от −9 до −4 градусов. Днем на территорию Прикамья зайдет порция холодного воздуха. Прогрев составит лишь +7…+12 градусов, в Перми около +10 градусов.
В Пермском ЦГМС напомнили, температурный фон на этой неделе будет в среднем близок климатической норме: с теплыми первыми днями и прохладными — к выходным. Атмосферные осадки ожидаются в пятницу на севере Прикамья, в выходные дни — уже в большинстве районов.