В РФ создали комплекс железа для потенциальной альтернативы нитроглицерину

Чтобы найти более безопасные соединения с длительным действием, ученые исследовали свойства трех комплексов железа. Все они начинали выделять оксид азота сразу после растворения, однако делали это постепенно. Наиболее медленный распад — в течение нескольких дней — показало соединение с самой длинной углеродной цепочкой между железным центром и фенильным кольцом. Эксперименты с клеточными культурами показали, что именно этот комплекс оказался наименее токсичным среди трех исследованных соединений. Он не снижал жизнеспособность клеток даже в концентрациях, превышающих показатели двух других соединений в четыре и 1,13 раза соответственно. По оценке исследователей, это позволяет рассматривать соединение как потенциальную основу для разработки препаратов-доноров оксида азота с более длительным действием, чем у существующих средств.