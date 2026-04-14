В РФ создали комплекс железа для потенциальной альтернативы нитроглицерину

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Российские ученые синтезировали комплекс железа, который способен постепенно высвобождать оксид азота в течение нескольких дней и в перспективе может лечь в основу более безопасной и длительно действующей альтернативы нитроглицерину и другим препаратам для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, сообщили в пресс-службе Российского научного фонда (РНФ).
«Такое строение замедляло распад молекулы: комплекс постепенно выделял оксид азота, а образующиеся промежуточные соединения оставались стабильными в растворе в течение длительного времени», — приводятся в тексте слова руководителя проекта, ведущего научного сотрудника Федерального исследовательского центра проблем химической физики и медицинской химии РАН Олеси Покидовой.
Оксид азота играет ключевую роль в работе сердечно-сосудистой системы: он способствует расслаблению стенок сосудов, снижению давления и препятствует образованию тромбов. При этом в ряде случаев его синтез в организме нарушается, что может приводить к гипертонии, сердечной недостаточности и другим заболеваниям. Для компенсации этого дефицита применяются препараты-доноры оксида азота, в том числе нитроглицерин, однако такие лекарства действуют непродолжительно, могут вызывать побочные эффекты и привыкание.
Чтобы найти более безопасные соединения с длительным действием, ученые исследовали свойства трех комплексов железа. Все они начинали выделять оксид азота сразу после растворения, однако делали это постепенно. Наиболее медленный распад — в течение нескольких дней — показало соединение с самой длинной углеродной цепочкой между железным центром и фенильным кольцом. Эксперименты с клеточными культурами показали, что именно этот комплекс оказался наименее токсичным среди трех исследованных соединений. Он не снижал жизнеспособность клеток даже в концентрациях, превышающих показатели двух других соединений в четыре и 1,13 раза соответственно. По оценке исследователей, это позволяет рассматривать соединение как потенциальную основу для разработки препаратов-доноров оксида азота с более длительным действием, чем у существующих средств.
Следующим этапом станут исследования на экспериментальных животных. Параллельно ученые намерены продолжить разработку соединений этого ряда и изучение их биологической активности, а также скорости высвобождения оксида азота.
Как отмечают эксперты, практическое применение таких соединений будет зависеть от результатов доклинических и клинических исследований. Если заявленные свойства подтвердятся, речь может идти о создании новой группы лекарственных препаратов с длительным и предсказуемым терапевтическим эффектом и потенциально более высоким профилем безопасности.