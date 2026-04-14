Что запрещено 17 апреля 2026 года

17 апреля верующие чтят икону Богородицы «Живоносный Источник». Этот праздник отмечается каждый год в пятницу на Пасхальной неделе (Светлой седмице).
История возникновения праздника.
Праздник установлен в честь освящения константинопольского храма «Живоносный Источник» и многочисленных чудес, происходивших в этом месте.
Согласно преданию, в V столетии неподалёку от «Золотых ворот» Константинополя располагалась роща, посвящённая Деве Марии. Там бил источник, известный своими чудотворными свойствами. С течением времени это место заросло, а вода в источнике стала мутной и покрылась илом.
Однажды военачальник Лев Маркелл (которому суждено было стать императором) повстречал в этой роще незрячего человека, потерявшего дорогу. Лев помог ему сориентироваться, а сам решил найти воду. Внезапно он услышал голос, указавший на источник. Голос повелел напиться слепцу и приложить ил на его глаза. После этих действий незрячий обрёл зрение.
Взойдя на престол, Лев Маркелл вспомнил о чудесном явлении и пророчестве Богородицы. По его приказу источник очистили, обложили камнем, а над ним возвели церковь в честь Девы Марии. Император дал источнику название «Живоносный», так как через него являлась благодатная сила Богородицы.
О чём молятся перед иконой.
В этот день совершается освящение воды, сопровождаемое крестным ходом с пасхальными песнопениями. Малое освящение воды может совершаться в течение всего года, тогда как великое освящение происходит только на Крещение Господне.
Перед этим образом верующие просят: об исцелении телесных болезней, об избавлении от душевных страданий и слабостей, об освобождении от пагубных привычек и страстей, о помощи в минуты отчаяния и скорби, об утешении и защите.
Народные традиции.
Пятницу Светлой седмицы в народе называют днём примирения. Существовал обычай просить прощения у всех, кого могли обидеть словом или делом, намеренно или случайно.
Во многих населённых пунктах сохранилась традиция совершать крестный ход от храма к ближайшему водоёму или источнику для освящения воды.