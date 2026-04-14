В Краснознаменске ищут подрядчика для ремонта скейт-парка за 13,5 млн рублей

Благоустроить территорию необходимо до 1 сентября.

В Краснознаменске ищут подрядчика для ремонта скейт-парка. На работы выделили 13,5 миллиона рублей. Соответствующую информацию опубликовали на сайте госзакупок.

Скейт-парк располагается на улице Советской, рядом с центральной площадью. Победителю торгов предстоит заменить покрытие на территории и установить новое оборудование: горки, радиусы и парапеты.

Подрядчика определят 27 апреля. Благоустроить территорию необходимо до 1 сентября.

Ранее сообщали, что в центре Краснознаменска отремонтируют детскую площадку. Общественное пространство располагается рядом с городской администрацией. Работы выполнит ООО «Евса» за 19,8 миллиона рублей.