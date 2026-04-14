Воронежских пенсионеров учат бороться со стрессом и обидами

Медитация «Камни с души» — это эффективная практика для пожилых людей, направленная на снятие эмоционального груза, обид, напряжения и раздражения, которые могут накапливаться с годами. Она помогает освободиться от боли прошлого, снизить уровень стресса и обрести внутренний покой. Особенно полезна такая медитация для проработки негативных эмоций, связанных с воспоминаниями.