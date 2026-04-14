Воронежских пенсионеров учат бороться со стрессом и обидами

В рамках региональной программы «Активное долголетие» федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Семья» в Центре социальной активности Ленинского района Воронежа прошло очередное занятие в Школе безопасности для пожилых людей.
Школа безопасности для пожилых людей — это комплексная программа, направленная на повышение уровня безопасности повседневной жизни. Ее цель — обучение людей старшего поколения основам безопасного поведения в различных ситуациях.
В этот раз занятие провела опытный инструктор ВРО «Российский Красный Крест» Елена Прибыткова. Участникам предложили выполнить три упражнения для гармонии души и ума:
1. Зеркальное рисование (синхронизация полушарий). 2. Прорисовка узора двумя руками сразу — от центра к краям и обратно. 3. Игра «Угадай время» на внимательность и ориентацию в пространстве.
Следующим, не менее интересным этапом занятия стала медитация «Камни с души». Участники научились мягко отпускать застарелые обиды, напряжение и тяжелые мысли. Убрали «камни», которые мешают дышать свободно и радоваться каждому дню. После этой практики многие почувствовали физическую легкость и прилив тепла.
Медитация «Камни с души» — это эффективная практика для пожилых людей, направленная на снятие эмоционального груза, обид, напряжения и раздражения, которые могут накапливаться с годами. Она помогает освободиться от боли прошлого, снизить уровень стресса и обрести внутренний покой. Особенно полезна такая медитация для проработки негативных эмоций, связанных с воспоминаниями.
Пожилые люди отмечают, что такие занятия приносят радость, помогают почувствовать себя увереннее и бодрее.