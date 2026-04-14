В Ростове установили выплату в 100 тысяч рублей для новичков-контрактников

Мера поддержки не распространяется на лиц, нарушивших закон.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове установили единовременную выплату для тех, кто заключил контракт с минобороны России. Об этом сообщает в канале МАХ городская Дума.

Речь идет о сумме в 100 тысяч, на которую могут рассчитывать россияне и иностранные граждане, которые впервые заключили контракт с 1 мая по 30 июня 2026 сроком на один год и более. Причем сделать это нужно в пунктах отбора на территории Ростова.

Мера поддержки не распространяется на лиц, отбывающих наказание в колонии, подозреваемых или обвиняемых в совершении преступления, а также на тех, в отношении кого производство по уголовному делу приостановлено по ходатайству командования воинской части.

