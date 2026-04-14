Ричмонд
+28°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-глава управления нижегородского минграда отправится в колонию за взятки

Также ее оштрафовали на 2,5 млн рублей.

Источник: Живем в Нижнем

Суд признал виновной бывшую начальницу управления градостроительного развития агломерации Минграда Нижегородской области, которая получила взятку в крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Установлено, что в 2024 году экс-глава управления получила взятку в размере 500 тысяч рублей от одной из организаций. Напомним, что за подкуп осужденная помогла взяткодателю получить участок в аренду для строительства завода.

Противоправные действия пресекли сотрудники СКР и регионального УФСБ. Женщину приговорили к четырем годам колонии общего режима и штрафу в 2,5 млн рублей.