Экс-глава управления нижегородского минграда отправится в колонию за взятки

Суд признал виновной бывшую начальницу управления градостроительного развития агломерации Минграда Нижегородской области, которая получила взятку в крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.
Установлено, что в 2024 году экс-глава управления получила взятку в размере 500 тысяч рублей от одной из организаций. Напомним, что за подкуп осужденная помогла взяткодателю получить участок в аренду для строительства завода.
Противоправные действия пресекли сотрудники СКР и регионального УФСБ. Женщину приговорили к четырем годам колонии общего режима и штрафу в 2,5 млн рублей.