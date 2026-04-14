Какой сегодня праздник: Международный день культуры

Международный день культуры (также известный как Всемирный день культуры или Всеобщий день культуры под Знаменем Мира) отмечается ежегодно 15 апреля. Этот день приурочен к годовщине подписания Пакта Рериха — первого международного договора о защите культурных и исторических ценностей, который был подписан 15 апреля 1935 года в Вашингтоне. Инициатором создания праздника и автором Пакта Рериха стал русский художник, философ и общественный деятель Николай Константинович Рерих, который считал культуру основой человеческого прогресса, объединяющей силой, которая преодолевает различия национальности, возраста и вероисповедания. В начале XX века, на фоне Русско-японской и Первой мировой войн, Рерих впервые поднял вопрос о необходимости защиты культурного наследия во время вооружённых конфликтов. В 1929 году он представил доработанный проект международного договора, который получил поддержку таких деятелей, как Альберт Эйнштейн, Герберт Уэллс, Морис Метерлинк, Рабиндранат Тагор и других.
День экологических знаний отмечается ежегодно 15 апреля во многих странах мира. Праздник берет начало в 1992 году — он был учрежден по итогам Конференции ООН в Рио‑де‑Жанейро (также известной как «Саммит Земли»), где обсуждались глобальные экологические проблемы и подчеркивалась важность экологического образования для устойчивого развития человечества. В России День экологических знаний начали отмечать с 1996 года по инициативе общественных природоохранных организаций. В России этот день дает старт ежегодной общероссийской акции «Дни защиты от экологической опасности», которая продолжается до 5 июня — Всемирного дня охраны окружающей среды.
Сегодня праздник кочегаров — специалистов, обслуживающих паровые котлы и отопительные установки на твердом топливе (угле, дровах, торфе). В их обязанности входит загрузка топлива в топку, контроль температуры и давления, обслуживание котлов и вспомогательного оборудования, поддержание безопасной и эффективной работы котельной. Профессия кочегара возникла в эпоху паровых машин — в XIX веке. Кочегары были незаменимы на паровозах и на пароходах, на промышленных предприятиях с паросиловыми установками, городских и ведомственных котельных. Сегодня профессия стала менее массовой из‑за автоматизации и перехода на газовое и электрическое отопление.