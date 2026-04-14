Какой сегодня праздник: Международный день культуры

Международный день культуры (также известный как Всемирный день культуры или Всеобщий день культуры под Знаменем Мира) отмечается ежегодно 15 апреля. Этот день приурочен к годовщине подписания Пакта Рериха — первого международного договора о защите культурных и исторических ценностей, который был подписан 15 апреля 1935 года в Вашингтоне. Инициатором создания праздника и автором Пакта Рериха стал русский художник, философ и общественный деятель Николай Константинович Рерих, который считал культуру основой человеческого прогресса, объединяющей силой, которая преодолевает различия национальности, возраста и вероисповедания. В начале XX века, на фоне Русско-японской и Первой мировой войн, Рерих впервые поднял вопрос о необходимости защиты культурного наследия во время вооружённых конфликтов. В 1929 году он представил доработанный проект международного договора, который получил поддержку таких деятелей, как Альберт Эйнштейн, Герберт Уэллс, Морис Метерлинк, Рабиндранат Тагор и других.