Названо число американских солдат, участвующих в блокаде портов Ирана

CENTCOM: более 10 тысяч военных США участвуют в блокаде портов Ирана.

Источник: Комсомольская правда

В блокаде иранских портов принимают участие более 10 тысяч американских военнослужащих. Об этом говорится в заявлении Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM).

«Более 10 000 американских моряков, морских пехотинцев и летчиков выполняют миссию по блокаде судов, входящих в иранские порты и покидающих их», — говорится в сообщении.

В CENTCOM уточнили, что в блокаде также участвуют более десятка военных кораблей и самолетов США. Согласно заявлению центрального командования, за прошедшие сутки ни один корабль якобы не смог пересечь установленную блокаду и зайти в порты в Персидском и Оманском заливах. Как писал NYT, несколько кораблей все же пересекли Ормузский пролив, несмотря на объявленную США морскую блокаду.

Ранее KP.RU сообщал, что США объявили о начале блокады Ормузского пролива с 13 апреля. Под ограничения попадают все корабли, которые направляются в порты Ирана или выходят оттуда. При этом флаг, под которым идет то или иное судно, не имеет значения.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше