Названо число американских солдат, участвующих в блокаде портов Ирана

В блокаде иранских портов принимают участие более 10 тысяч американских военнослужащих. Об этом говорится в заявлении Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM).
«Более 10 000 американских моряков, морских пехотинцев и летчиков выполняют миссию по блокаде судов, входящих в иранские порты и покидающих их», — говорится в сообщении.
В CENTCOM уточнили, что в блокаде также участвуют более десятка военных кораблей и самолетов США. Согласно заявлению центрального командования, за прошедшие сутки ни один корабль якобы не смог пересечь установленную блокаду и зайти в порты в Персидском и Оманском заливах. Как писал NYT, несколько кораблей все же пересекли Ормузский пролив, несмотря на объявленную США морскую блокаду.
Ранее KP.RU сообщал, что США объявили о начале блокады Ормузского пролива с 13 апреля. Под ограничения попадают все корабли, которые направляются в порты Ирана или выходят оттуда. При этом флаг, под которым идет то или иное судно, не имеет значения.