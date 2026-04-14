На Дону завершается отопительный сезон. В ряде территорий региона уже стартовало плановое отключение отопления: процесс начался в Ростове-на-Дону, Волгодонске, Таганроге, а также в Аксайском, Родионово-Несветайском и Константиновском районах.
По словам главы регионального министерства ЖКХ Антонины Пшеничной, прошедший сезон в целом прошёл в штатном режиме, хотя и не обошлось без нештатных ситуаций.
Наиболее серьёзные инциденты произошли в декабре в Ростове-на-Дону, где поломка оборудования на ТЭЦ-2 привела к снижению температуры теплоносителя в ряде жилых домов, а в конце января — в Волгодонске, где потребовался ремонт на магистральной теплотрассе по улице Мира.
В ближайшее время отключение тепла продолжится в остальных муниципалитетах. При этом северные районы области традиционно завершают отопительный период позже: окончательное решение там принимают местные власти, ориентируясь на установление стабильной плюсовой температуры.
Сразу после финиша текущего сезона начнётся активная подготовка к следующему. Коммунальные службы приступят к гидравлическим испытаниям сетей, ремонтным работам и плановой замене оборудования.