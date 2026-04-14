Открыта регистрация на Международный туристический форум «Путешествуй!»

Регистрация на деловую программу Международного туристического форума «Путешествуй!» открыта. Мероприятие пройдет с 10 по 14 июня 2026 года на ВДНХ в Москве, сообщили в Минэкономразвития РФ.
«Международный форум откроет широкие возможности для туризма — одной из самых быстрорастущих отраслей нашей экономики. Прошу партнеров принять активное участие в организации этого масштабного международного события, где гостям из России и других государств будут представлены туристические возможности нашей страны», — подчеркнул вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
Форум объединит представителей органов власти, бизнеса и экспертного сообщества. Деловая программа охватывает стратегические вопросы развития туризма — от формирования конкурентоспособного продукта до инфраструктуры и продвижения, включая международное взаимодействие, обмен опытом и поиск новых форматов взаимодействия. Ожидается участие делегаций из более чем 40 стран. Информация о регистрации доступна по ссылке.
«Число туристических поездок по России выросло до 12 миллионов за январь и февраль текущего года. Это на 2,6% больше, чем за аналогичный период 2025 года. Мы видим растущий интерес к внутреннему туризму, увеличивается число туристов из других стран. В этом контексте проведение международного туристического форума “Путешествуй!” приобретает дополнительную актуальность, а его деловая программа, традиционно объединяющая ведущих экспертов отрасли, становится эффективной практической платформой, на которой обсуждаются не абстрактные тренды, а запускаются проекты, которые формируют туристический продукт и обеспечивают его дальнейшее продвижение», — подчеркнул советник Президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков.
Впервые на площадке мероприятия будет реализован формат точечного нетворкинга: участники смогут назначать встречи через сервис «Ежедневник» в личном кабинете. На текущий момент подтверждены более 120 экспозиций выставки при участии 80 регионов России, 13 зарубежных стран и партнеров форума.
«Развитие туризма требует комплексного подхода — от строительства и улучшения инфраструктуры до грамотного и технологичного создания турпродуктов и их дальнейшего продвижения. Форум “Путешествуй!” объединяет эти направления в единую повестку, позволяя вырабатывать согласованные решения, тиражировать лучшие практики и находить точки роста, способствуя тем самым развитию экономики страны», — отметил министр экономического развития РФ Максим Решетников.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.