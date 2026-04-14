В Кировской области разработали новый маршрут экотропы

Маршрут экологической тропы на территории памятника природы «Великорецкое» в Юрьянском районе Кировской области разработали при поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в региональном министерстве охраны окружающей среды.
«Маршрут разработан с учетом режима особой охраны природной территории. Главная задача проекта — не просто обеспечить доступ к территории, а сохранить ее естественное состояние», — сказал министр охраны окружающей среды региона Тимур Абашев.
На схеме тропы обозначены точки, где установят аншлаги с информацией о видовом разнообразии и особенностях конкретных участков территории. Благодаря этому местные жители и туристы смогут больше узнать о флоре и фауне. Уточняется, что реализация проекта будет способствовать развитию экотуризма в Кировской области.
