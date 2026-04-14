Сквиччиарини подтвердил, что больная раком Лерчек ходит в фитнес-клуб

Луис Сквиччиарини, возлюбленный блогерши Валерии Чекалиной, которой диагностировали рак желудка четвертой степени, подтвердил, что та ходит в спортзал. Свой комментарий по этому поводу он оставил в социальных сетях.
Один из пользователей заявил, что видел Чекалину в спортзале после чего задал язвительный вопрос: «Что за химия лечит четвертую стадию рака?». Усомнившись в том, что Лерчек действительно больна, некоторые пользователи предположили, что та скоро уедет «лечиться» за границу.
— Для вас в порядке вещей беспокоить больную женщину? Взрослейте уже! Врачи предписали Лере тренировки… и особенно рекомендовали плавание, чтобы избежать риска для ее спины. Скоро мы поделимся информацией. Возможно, вы извинитесь и перестанете насмехаться над теми, кто борется за свою жизнь, — возмутился Сквиччиарини.
5 апреля хореограф и возлюбленный Лерчек Луис Сквиччиарини опубликовал видеоролик, в котором блогер носит парик. На кадрах видно, как Чекалина держит на руках своего новорожденного сына.
8 марта врачи диагностировали у Чекалиной рак желудка четвертой стадии с метастазами в легких. «Вечерняя Москва» выяснила у онколога Евгения Черемушкина, способна ли ее болезнь повлиять на самочувствие новорожденного ребенка.