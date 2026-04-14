На «Путешествуем.рф» добавили 3 автомаршрута по Вологодской области

Три маршрута по Вологодской области для автомобилистов стали доступны на портале «Путешествуем.рф», сообщили в министерстве туризма региона. Ресурс развивается в соответствии с задачами национального проекта «Туризм и гостеприимство».
В частности, на портале появился национальный маршрут «Жемчужины Русского Севера». Он предлагает отправиться из Вологды в село Ферапонтово, по пути делая остановки в архитектурно-этнографическом музее под открытым небом «Семенково» и Кирилло-Белозерском музее-заповеднике.
Автомаршруты Вологда — Устюжна и Вологда — Вытегра знакомят с основными достопримечательностями этих городов. Также маршруты в онлайн-режиме показывают по пути следования все, что может понадобиться путешественнику: автозаправочные станции, кафе, отели и зоны отдыха.
