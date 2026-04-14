Ричмонд
+28°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На «Путешествуем.рф» добавили 3 автомаршрута по Вологодской области

Они предлагают отправиться за впечатлениями в село Ферапонтово, Устюжну и Вытегру.

Три маршрута по Вологодской области для автомобилистов стали доступны на портале «Путешествуем.рф», сообщили в министерстве туризма региона. Ресурс развивается в соответствии с задачами национального проекта «Туризм и гостеприимство».

В частности, на портале появился национальный маршрут «Жемчужины Русского Севера». Он предлагает отправиться из Вологды в село Ферапонтово, по пути делая остановки в архитектурно-этнографическом музее под открытым небом «Семенково» и Кирилло-Белозерском музее-заповеднике.

Автомаршруты Вологда — Устюжна и Вологда — Вытегра знакомят с основными достопримечательностями этих городов. Также маршруты в онлайн-режиме показывают по пути следования все, что может понадобиться путешественнику: автозаправочные станции, кафе, отели и зоны отдыха.

Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.