Мотодельтаплан упал под Минском, унеся жизни двух человек

Два человека погибли при падении мотодельтаплана в Минском районе, сообщили в Следственном комитете Беларуси.
Крушение мотодельтаплана «Фрегат» произошло днем 14 апреля около деревни Озерцо Минского района. «По предварительной информации, во время полета 45-летний пилот не справился с управлением. На борту находилась также 26-летняя пассажирка», — рассказали подробности в СК.
Очевидцы сообщили, что после набора определенной высоты аппарат стал падать вниз. В результате крушения пилот и пассажир скончались.
Еще рассказали, что человек умер на станции метро «Уручье» в Минске.
Тем временем минские судэксперты установили личность трупа с помощью отпечатков рук.
Ранее в Минске гость после застолья умер в подъезде, за что хозяин квартиры получил 19 лет.
Кроме того, милиция объявила рейды по предприятиям и вузам из-за поведения иностранцев.