Мотодельтаплан упал под Минском, унеся жизни двух человек

Около деревни Озерцо произошло крушение мотодельтаплана «Фрегат».

Источник: Комсомольская правда

Два человека погибли при падении мотодельтаплана в Минском районе, сообщили в Следственном комитете Беларуси.

Крушение мотодельтаплана «Фрегат» произошло днем 14 апреля около деревни Озерцо Минского района. «По предварительной информации, во время полета 45-летний пилот не справился с управлением. На борту находилась также 26-летняя пассажирка», — рассказали подробности в СК.

Очевидцы сообщили, что после набора определенной высоты аппарат стал падать вниз. В результате крушения пилот и пассажир скончались.

