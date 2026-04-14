Телефонные мошенники стали чаще использовать многоходовки

Количество мошеннических звонков с использованием сложных многоступенчатых схем в Нижегородской области увеличилось в первом квартале 2026 года. Если в прошлом году злоумышленники чаще ограничивались одним звонком, то теперь используют две и более попытки обмана.
По данным сервиса «МТС Защитник», почти каждый седьмой мошеннический звонок в регионе представляет собой цепочку звонков, направленных на завоевание доверия жертвы и получение доступа к её сбережениям или персональным данным. Основной целью мошенников остаются люди старше 65 лет — на их долю приходится 58% всех многоступенчатых звонков.
Чаще всего мошенники давят на жертву психологически. В 47% случаев злоумышленники представляются сотрудниками госорганов. На втором месте — схемы с обещаниями инвестиций и дополнительного дохода, на третьем — звонки по пенсионным и социальным вопросам.
Наиболее активны мошенники до обеда, когда дети и молодежь учатся, взрослые находятся на работе, а пенсионеры остаются дома одни, чем и пользуются злоумышленники.
За первые три месяца 2026 года сервис «Защитник» заблокировал в регионе около 5,5 млн спам-звонков. По словам директора МТС в Нижегородской области Андрея Белова, особенно напряженной ситуация была в феврале, когда удалось пресечь порядка 2,1 млн мошеннических и рекламных вызовов. Он пояснил, что в основе сервиса лежит искусственный интеллект, который анализирует каждый подозрительный звонок более чем по 200 признакам и способен предотвратить угрозу еще до ответа абонента.
Благодаря совершенствованию алгоритмов средняя продолжительность заблокированного звонка в регионе сократилась до 13 секунд, в планах — сократить это время до нескольких секунд.
Андрей Белов подчеркнул, что технологии лишь помогают сдерживать мошенников, а главной защитой остаётся внимательность самих абонентов.
«Многоступенчатый обман строится на доверии: не дайте себя провести — проверяйте источники информации, сомневайтесь в неожиданных предложениях и активно используйте все доступные инструменты защиты», — добавил он.
