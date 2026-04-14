Телефонные мошенники стали чаще использовать многоходовки

За первые три месяца 2026 года сервис «Защитник» заблокировал в регионе около 5,5 млн спам-звонков. По словам директора МТС в Нижегородской области Андрея Белова, особенно напряженной ситуация была в феврале, когда удалось пресечь порядка 2,1 млн мошеннических и рекламных вызовов. Он пояснил, что в основе сервиса лежит искусственный интеллект, который анализирует каждый подозрительный звонок более чем по 200 признакам и способен предотвратить угрозу еще до ответа абонента.