Бизнес Елены Малышевой выручил за год почти 700 миллионов рублей

Бизнес телеведущей Елены Малышевой за год выручил почти 700 млн рублей. Это выяснил сайт KP.RU с помощью сервиса Rusprofile.
По итогам 2025 года компании, связанные с Малышевой, совокупно выручили 677 млн рублей, а их общая прибыль составила 71 млн рублей. Наибольший вклад внесло ООО «Медицинский центр Елены Малышевой», где ей принадлежит 35%. Выручка компании достигла 439 млн рублей, а прибыль выросла почти в шесть раз — до 12 млн рублей.
Значительный рост показало и ООО «Здоровье Инфо», где у телеведущей треть доли. Выручка компании увеличилась более чем вдвое — до 98 млн рублей, а прибыль выросла с 4,1 млн до 48 млн рублей. Еще одна структура — ООО «Уай Ви ЭМ Корпорэйшн», полностью принадлежащая Малышевой, — завершила год с выручкой 137 млн рублей и прибылью 13 млн рублей после убытка годом ранее.
Тем временем другие российские знаменитости не всегда успешно развивают бизнес-проекты. Так, у ряда компаний Сергея Жукова зафиксированы убытки по итогам 2025 года, включая падение прибыли до отрицательных значений. В свою очередь. у Ксении Собчак также возникли сложности с франшизным проектом ресторана.