Что строго запрещено на Бесхлебицу, 15 апреля 2026 года

15 апреля в светском календаре, это день, когда красота встречается с ответственностью.
Редкий случай гармонии. Два этих разных, на первый взгляд, праздника, говорят, по сути, об одном: человек не может жить без прекрасного и не выживет без разумного. Всемирный день искусства и День экологических знаний. Эстетика и этика. Вдохновение и предупреждение.
Эстетика и этика: Всемирный день искусства и День экологических знаний.
Всемирный день искусства учредила Международная ассоциация искусства при поддержке ЮНЕСКО. Дата выбрана не случайно: 15 апреля 1452 года родился Леонардо да Винчи — человек, который стер границу между наукой и искусством. Художник, анатом, инженер, изобретатель. Он доказал: полет фантазии и строгость расчета — не враги, а соавторы.
Впервые праздник отметили в 2012 году. Идея проста: искусство — универсальный язык, понятный без перевода. Оно объединяет цивилизации, фиксирует время, напоминает о том, что мы не просто биомасса, а нечто большее.
День экологических знаний ведет отсчет с 1992 года. Именно тогда на Конференции ООН в Рио-де-Жанейро мировые лидеры впервые заговорили о том, что экологическое образование — не роскошь, а условие выживания. В 1996 году инициативу подхватили российские экологи, и 15 апреля стало днем, когда школы, библиотеки и заповедники открывают двери для лекций, субботников и просветительских марафонов.
Искусство без экологии — красиво, но бессмысленно, если дышать нечем. Экология без искусства — суха, как инструкция по технике безопасности. Их союз — единственный путь, при котором у будущего есть шанс быть не только чистым, но и прекрасным.
Так что 15 апреля — день, когда стоит задержаться перед картиной Леонардо, а потом выйти на улицу и убрать мусор у подъезда. И понять: великое начинается с малого. А красота — с ответственности.
День двух святых: Тит Чудотворец и Поликарп Александрийский.
Кроме того, в 2026 году 15 апреля — это среда Светлой седмицы, пасхальной недели. В церковном календаре это день памяти преподобного Тита Чудотворца и мученика Поликарпа Александрийского.
Преподобный Тит Чудотворец — христианский святой, живший предположительно в III или IX веке. С юных лет он возлюбил Христа и принял иноческий образ, с великим терпением проходя скорбный путь монашеской жизни. За свои добродетели — смирение, послушание и любовь к ближним — он был удостоен сана пресвитера и дара чудотворения. Сияя добродетелями, он был также непоколебимым столпом православия, ревностно защищая Церковь от еретиков-иконоборцев. В народе к нему обращались с молитвами об исцелении, изгнании бесов и укреплении веры.
Мученик Поликарп Александрийский: Епископ, правивший в Александрии в начале V века, известный своей добродетельной жизнью и преданностью христианскому учению. Прославился борьбой против ересей и ревностной защитой православия.
Барыш-день: как встречали Бесхлебицу на Руси.
В народном календаре этот день получил названия: Тит Ледолом, Поликарпов день, Бесхлебица, Барыш-день.
Название «Ледолом» (или «Ледоруб») возникло не случайно. К этому времени на большей части Руси реки и озера окончательно вскрывались ото льда, начинался ледоход. Считалось, что святой Тит «ледорубом» разламывает зимние оковы и открывает путь весенней воде. В народе говорили: «Пришел Тит — лед и сам под землю идет», «От Тита река говорит — быть половодью».
Второе название — «Бесхлебица» — отражало суровую реальность крестьянской жизни. К середине апреля зимние запасы подходили к концу, амбары пустели, и многие семьи жили впроголодь. С иронией и горечью говорили: «Жили в зиму сытно, на Тита едим и крошки», «Тит пришел — в кадке пусто, в миске пусто, только в душе крепко».
А вот «Барыш-день» — прозвище, данное торговцами. Они считали, что если встретить этот день весело, с хлебосольным столом и гостями, то год окажется прибыльным. Отсюда и поговорка: «Тит — весельчак, и на посту закусит», «Кто с Титом не гуляет — барыша не знает».
По поведению льда и воды предсказывали будущий урожай и благополучие. С образом же Поликарпа в народе связывали этих птиц. Существовала поговорка: «Ворона каркала, каркала и мужику Поликарпов день накаркала». Поэтому ворон старались отгонять от дома, чтобы не накликали беду.
Обряды 15 апреля: гадание на будущее.
Главным обрядом дня было наблюдение за льдом, задабривание удачи и подготовка к севу.
Люди выходили к рекам и внимательно следили за поведением льда. Это было не просто любопытство, а важное гадание на будущее:
если лёд плывёт по воде — к удачному году, хорошему урожаю и богатому сенокосу;
если лёд тонет, идёт ко дну — год будет тяжёлым, неурожайным, возможны болезни и голод;
если лёд ещё не сошёл — весной рыба клевать не будет;
если вода разлилась широко по лугам — травы будет много, сенокос начнётся рано.
Если была такая возможность, то народ в этот день обязательно выходил на ледяную кромку, откалывал куски последнего льда и приносил их в дом. Такими льдинами окропляли углы избы, поливали скот, протирали полы — верили, что это очистит жилище от напастей, прогонит болезни и укрепит здоровье. Первая талая вода также считалась целебной.
Традиции 15 апреля: изгнание проблем.
Купцы и торговцы старались провести этот день как можно шумнее и веселее, чтобы привлечь удачу. Считалось, что деньги, заработанные 15 апреля, будут выгодно потрачены. Существовало множество денежных примет:
первый покупатель-мужчина — к удачному дню;
первому покупателю уступишь — больше наторгуешь;
первую купюру не тратить до конца дня;
держать деньги в кошельке «лицом» к хозяину;
положить монетку под скатерть на ночь, а утром убрать в кошелёк.
Крестьяне пересчитывали оставшееся зерно, строго храня посевной материал: «Корову продай, а поле добрым семенем засевай», «Сам голодай, а поле зерном не обделяй». Семена осматривали, проверяли, не завелись ли грызуны. Тем, кто тяжело болен, зашивали зерно в мешочек и давали носить с собой — верили, что это ускорит выздоровление.
Хозяйки перетряхивали все постели, меняли старую солому и перо. Считалось, что так изгоняются из дома прежние проблемы и болезни, которые могли скрываться в белье. Спать на старой, необновлённой постели в этот день строго запрещалось — это сулило болезни и неприятности.
Чтобы птицы не накаркали беду, их старались прогнать подальше от дома. Особенно опасно было кормить ворон — это могло привлечь нужду, голод и пожары.
Запреты Титова дня: ножи не точить, о плохом не думать.
Чего категорически нельзя было делать 15 апреля?
Спать на старой, не обновлённой постели — главный запрет дня, сулит болезни и неприятности.
Оставаться в одиночестве — чтобы не притянуть к себе несчастья и горести.
Думать о плохом, поддаваться унынию — негативные мысли притягивают несчастья и плохо сказываются на семье.
Ссориться, ругаться, сквернословить — конфликты затянутся надолго.
Тяжело работать, заниматься уборкой в доме, копать землю, сажать, обрезать деревья — результат не порадует.
Точить ножи — к ссорам в доме.
Давать в долг соль, сахар, зерно, муку — к бедности и ссорам.
Кормить ворон — они могут накаркать нужду, голод и беды.
Называть себя чужим именем или прозвищем — чужую судьбу получишь.
Охотиться и рыбачить — есть риск не вернуться.
Пересаливать еду — к болезни или сильной влюблённости (что тоже считалось своего рода недугом).
Одним словом, день 15 апреля был днем окончательного ухода зимы и перехода к весенним заботам, соединённый с культом плодородия, торговой удачи и очищения дома. Центральное место занимает наблюдение за ледоходом — по поведению льда предсказывали будущий урожай и благополучие.
Интересно сочетание сугубо практических хозяйственных действий (ревизия зерна, обновление постелей) с глубокими магическими верованиями в силу первого талого льда, в необходимость задабривания удачи (особенно у торговцев) и в опасность, исходящую от ворон — вестников беды. Многочисленные запреты (на одиночество, на плохие мысли, на ссоры, на долги, на кормление ворон) направлены на сохранение личного и семейного благополучия в этот переходный, «пограничный» период.
День приходится на Светлую седмицу, что наполняет его особой пасхальной радостью, даже несмотря на суровое название «Бесхлебица» — народ верил, что если встретить день весело, то и год будет удачным.
Как провести 15 апреля: проверьте запасы, обновите постель.
Как современному человеку применить традиции этого дня и с пользой адаптировать к современной жизни. Вот несколько простых идей:
1. Понаблюдайте за ледоходом. Если живёте рядом с рекой, выйдите на набережную и посмотрите, как уходит лёд. Мысленно загадайте желание, проводив зиму. Это красивое зрелище само по себе поднимает настроение и настраивает на весенний лад.
2. «Обновите» своё спальное место. Следуя древней традиции, перетряхните подушки, одеяла, смените постельное бельё. Проветрите комнату. Представляйте, что вместе со старым бельём вы сбрасываете усталость и проблемы, накопившиеся за зиму.
3. Проведите «денежный ритуал». Положите вечером купюру (или монетку) под скатерть на кухонном столе, а утром уберите её в кошелёк. Даже если вы не верите в магию, это приятный ритуал, настраивающий на позитив и бережное отношение к деньгам.
4. Не оставайтесь в одиночестве. Проведите вечер с семьёй, позвоните друзьям, сходите в гости. Одиночество в этот день — не к добру. А совместный ужин с близкими — лучший способ укрепить отношения.
5. Не думайте о плохом. Постарайтесь контролировать свои мысли, не зацикливаться на негативе. Если чувствуете, что одолевают мрачные мысли — переключитесь на что-то приятное, включите музыку, выйдите на прогулку.
6. Не давайте в долг и не берите взаймы (особенно соль и сахар). Постарайтесь сегодня обойтись без займов. Если просят — можно помочь другим способом.
7. Не ссорьтесь и не ругайтесь. Проведите день в мире с собой и окружающими. Помните: конфликты в этот день могут затянуться надолго.
8. Проверьте свои «запасы». Переберите крупы, специи, продукты в холодильнике. Проверьте сроки годности. То, что скоро испортится — приготовьте и съешьте. Заодно составьте список, что нужно купить. Это полезно и создаёт ощущение порядка в доме.
9. Понаблюдайте за птицами. Выгляните в окно: что делают воробьи, голуби, вороны? Их поведение подскажет погоду и просто развлечёт.
10. Пошумите и повеселитесь (как торговцы в Барыш-день). Включите весёлую музыку, устройте танцы с детьми, посмейтесь от души. Веселье в этот день привлекает удачу.
Приметы дня на 15 апреля:
Какая погода на Тита, таким и 1 октября будет.
Лёд плывёт по реке — к удачному году и хорошему урожаю.
Лёд тонет — к тяжёлому году, неурожаю, болезням.
Вода разлилась широко — к богатому травостою и раннему сенокосу.
Гром гремит — к тёплому лету; первый гром — надо выйти на крыльцо и поклониться небу, чтобы год был урожайным.
Стаи журавлей тянут на север — к теплу; на юг — к неурожайному году и холодам с ветрами.
Воробьи громко чирикают — к потеплению и солнцу.
Голуби разворковались — к теплу.
Вороны каркают стаей над домом — к несчастью, горю.
Галки и грачи вьются высоко и стремительно падают вниз — к дождю.
Перепел кричит — к богатому урожаю хлеба.
Муравьи появились — к потеплению.
Берёза раньше ольхи лист пустила — к сухому лету; ольха раньше — к дождливому.
Если на опушках леса в муравейнике заметили движение — скоро сильно потеплеет.