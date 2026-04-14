Сулит болезни! Что строго запрещено на Бесхлебицу, 15 апреля 2026 года

Преподобный Тит Чудотворец — христианский святой, живший предположительно в III или IX веке. С юных лет он возлюбил Христа и принял иноческий образ, с великим терпением проходя скорбный путь монашеской жизни. За свои добродетели — смирение, послушание и любовь к ближним — он был удостоен сана пресвитера и дара чудотворения. Сияя добродетелями, он был также непоколебимым столпом православия, ревностно защищая Церковь от еретиков-иконоборцев. В народе к нему обращались с молитвами об исцелении, изгнании бесов и укреплении веры.