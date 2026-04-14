«Валдаи» начнут ходить из Нижнего Новгорода в Городец и Макарьево с 1 июня

С 1 июня от Нижнего Новгорода запускают «Валдаи 45Р» до Городца, Балахны и Макарьева. Билеты на летние рейсы уже можно купить на сайте компании-перевозчика «Водолёт», сообщает региональный Минтранс.
До Городца «Валдаи» будут отправляться трижды в день: в 8:00, 12:00 и 16:20. Дорога в одну сторону займет час двадцать минут. Обратно из Городца суда уходят в 9:40, 13:40 и 18:00. Такой график будет действовать с 1 июня по 16 августа, кроме 26 июля — в этот день рейсы выполняться не будут.
По пути следования в Городец предусмотрена остановка в Балахне. При желании можно взять билет именно до Балахны, не продолжая путь дальше. Добраться до нее можно за 40 минут, билет стоит 370 рублей. Полная стоимость проезда до конечной — 700 рублей.
До Макарьева «Валдай» будет курсировать раз в день по понедельникам, средам и пятницам. Отправление из Нижнего Новгорода будет в 8:30, а прибытие на место — в 10:15. Обратно судно уйдет в 13:15 и вернется в Нижний к 15:10. В расписании есть несколько исключений: рейсы не будут выполняться 5, 12 и 26 июня. Стоимость проезда составляет 790 рублей.
Также в продаже доступны билеты на рейсы Нижний Новгород — Казань (с мая по октябрь) и Нижний Новгород — Ярославль (на май и июнь). Всего в этом сезоне «Валдаи» и «Метеоры» будут курсировать по 18 направлениям: 11 регулярным и 7 экскурсионно-прогулочным.