«Валдаи» начнут ходить из Нижнего Новгорода в Городец и Макарьево с 1 июня

До Макарьева «Валдай» будет курсировать раз в день по понедельникам, средам и пятницам. Отправление из Нижнего Новгорода будет в 8:30, а прибытие на место — в 10:15. Обратно судно уйдет в 13:15 и вернется в Нижний к 15:10. В расписании есть несколько исключений: рейсы не будут выполняться 5, 12 и 26 июня. Стоимость проезда составляет 790 рублей.