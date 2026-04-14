Пермский «Молот» сохранил на следующий сезон капитана команды

Вслед за капитаном команды контракты продлили нападающие — 27-летний Даниил Лапин и 25-летний Руслан Галимзянов. Для Даниила это будет уже третий сезон в составе пермяков. За два прошедших сезона он 72 раза выходил на лед и набрал 29 (16+13) очков. Руслан в команде с 2023 года. На его счету 143 матча и 49 (24+25) набранных очков за результативность.