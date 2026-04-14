Ричмонд
+28°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пермский «Молот» сохранил на следующий сезон капитана команды

Защитник Николай Глухов продлил контракт с клубом еще на год.

Источник: Комсомольская правда

Защитник Николай Глухов первым из хоккеистов «Молота» продлил на год контракт с клубом. Капитан команды продолжит радовать болельщиков своей игрой как минимум еще сезон.

Прошлый сезон 2025/2026 Николай Глухов начинал в составе «Динамо-Молодечно». В 20 матчах белорусской Экстралиги он набрал 5 (1+4) очков по системе «гол + пас». Затем 30-летний защитник присоединился к «Молоту». За пермяков в чемпионате ВХЛ он провел 40 матчей, в которых набрал 17 (3+14) очков при показателе полезности «+7».

Вслед за капитаном команды контракты продлили нападающие — 27-летний Даниил Лапин и 25-летний Руслан Галимзянов. Для Даниила это будет уже третий сезон в составе пермяков. За два прошедших сезона он 72 раза выходил на лед и набрал 29 (16+13) очков. Руслан в команде с 2023 года. На его счету 143 матча и 49 (24+25) набранных очков за результативность.

Пермский «Молот» завершил хоккейный сезон ВХЛ 2025−2026 в Верхней Пышме. Пермяки проиграли серию плей-офф ⅛ финала Кубка Чемпионов России «Горняку-УГМК».

Узнать больше по теме
ПАСЕ (Парламентская ассамблея Совета Европы): главное о клубе депутатов Евросоюза
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) — одно из старейших и самых значимых объединений в Европе. Оно объединяет представителей национальных парламентов стран-членов Совета Европы и служит площадкой для обсуждения ключевых политических и социальных вопросов.
Читать дальше