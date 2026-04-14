Пермский «Молот» сохранил на следующий сезон капитана команды

Защитник Николай Глухов первым из хоккеистов «Молота» продлил на год контракт с клубом. Капитан команды продолжит радовать болельщиков своей игрой как минимум еще сезон.
Прошлый сезон 2025/2026 Николай Глухов начинал в составе «Динамо-Молодечно». В 20 матчах белорусской Экстралиги он набрал 5 (1+4) очков по системе «гол + пас». Затем 30-летний защитник присоединился к «Молоту». За пермяков в чемпионате ВХЛ он провел 40 матчей, в которых набрал 17 (3+14) очков при показателе полезности «+7».
Вслед за капитаном команды контракты продлили нападающие — 27-летний Даниил Лапин и 25-летний Руслан Галимзянов. Для Даниила это будет уже третий сезон в составе пермяков. За два прошедших сезона он 72 раза выходил на лед и набрал 29 (16+13) очков. Руслан в команде с 2023 года. На его счету 143 матча и 49 (24+25) набранных очков за результативность.
Пермский «Молот» завершил хоккейный сезон ВХЛ 2025−2026 в Верхней Пышме. Пермяки проиграли серию плей-офф ⅛ финала Кубка Чемпионов России «Горняку-УГМК».