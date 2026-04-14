Современный падел‑корт открыли на севере Волгограда

Попробовать себя в популярной игре теперь могут жители севера Волгограда. В Тракторозаводском районе на улице Грамши, 4, появился корт для игры в падел-теннис.

Заниматься на корте могут все желающие — здесь работает аренда ракеток и мячей. Площадка оснащена искусственным покрытием, обеспечивающим надежное сцепление.

«Инвестпроект стоимостью 3,5 млн рублей реализован с привлечением ресурсов нацпроекта “Туризм и гостеприимство”. Всего в 2025 году по итогам конкурса на субсидирование общественных инициатив и проектов развития туристской инфраструктуры в регионе были отобраны 32 проекта», — напоминают в пресс-службе обладминистрации.

Общая сумма оказанной финансовой поддержки превысила 109 млн рублей. Средства направили на приобретение туристского оборудования, организацию объектов кемпинг-размещения и причальной инфраструктуры.