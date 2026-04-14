Насилие, беременность, аборт: что известно о состоянии пропавшей в Мексике юной россиянки

Приемная мать юной россиянки Кристины, которая два с половиной года назад была насильно изъята из семьи в Мексике, рассказала KP.RU новые шокирующие подробности дела. Женщина заявила, что следствие и власти дают противоречивую информацию о судьбе ребенка.
«Она была беременной, также у нее был один аборт — такой вот сертификат судебно-медицинской экспертизы, к которому мы получили доступ только в мае 2025 года», — рассказала Марина Романова.
По словам женщины, мексиканские власти ранее заявили, что Кристина якобы «сбежала» с места пребывания после изъятия из семьи и была найдена в Тихуане, после чего ее вернули в Толуку. Однако семья проверяла адрес, указанный в полицейских документах, и выяснила, что там о девушке ничего не знают. Кроме того, Кристину обследовали и нашли у нее тяжелые физические травмы, следы насилия.
Также Романова утверждает, что позже один из полицейских сообщил ей о несоответствиях в официальной версии и заявил, что по камерам наблюдения Кристина не покидала приют. При этом семье сейчас сообщают, что девушка находится в учреждении для жертв насилия и торговли людьми. Однако проверить семья это не может.
Напомним, приемная мать удочерила девочку и вывезла в Мексику в 2016 году. Осенью 2023 года девушку забрали из школы местные соцслужбы после заявления о якобы насилии в семье. Мать утверждает, что заявление было поддельным.