В Ростовской области во время пожара погиб пенсионер-курильщик

В Боковском районе во время пожара в доме погиб 65-летний мужчина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.
Трагедия случилась в частном доме на улице Луговой в хуторе Земцов. Заметив дым, соседи вызвали пожарных. Во время тушения пламени сотрудники МЧС обнаружили 65-летнего мужчину без признаков жизни. Спасти пенсионера не удалось, медики «скорой» констатировали смерть.
Как установил дознаватель ведомства, причиной пожара со смертельным исходом стала неосторожность при курении.
