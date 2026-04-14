Названа причина смерти звезды «Супермена» Перрайн, умиравшей в одиночестве

Американская актриса Валери Перрайн, ставшая популярной благодаря роли в фильме «Супермен», умерла от внезапной остановки сердца на фоне тяжёлых заболеваний. Причину смерти кинозвезды раскрывает издание People со ссылкой на соответствующие документы.

Источник: Life.ru

Перрайн страдала от болезни Паркинсона, которую у неё выявили ещё в 2015 году. Также актрисе диагностировали деменцию. Перрайн никогда не была замужем и не имела детей, последние годы жизни она провела в одиночестве, актрису периодически навещала только близкая подруга.

Напомним, 23 марта скончалась американская актриса и модель, известная по роли в фильме «Супермен», Валери Перрайн. Ей было 82 года. Свою карьеру она начала танцовщией в Лас-Вегасе. Кинодебют актрисы состоялся в 1972 году в экранизации романа Курта Воннегута «Бойня номер пять». Среди других заметных лент — «Последний американский герой», «Ленни» и «Супермен».

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.