В Татарстане произошел пожар на Казанском пороховом заводе

Причина пожара носит техногенный характер, сообщила пресс-служба главы Татарстана. Минздрав региона сообщил о двух пострадавших.

Источник: РБК

Пожар начался на Казанском пороховом заводе, есть обрушения здания, а также пострадавшие, сообщили РБК в пресс-службе главы Татарстана Рустама Минниханова.

«Причина носит техногенный характер. Есть пострадавшие. Все службы оперативно прибыли на место для устранения последствий произошедшего. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь», — сообщила пресс-служба.

Процесс производства не остановлен, а жизни и здоровью людей ничего не угрожает.

О громких звуках в Кировском районе Казани, где расположен завод, сообщил портал KazanFirst со ссылкой на очевидцев. «В квартирах с открытыми окнами поднялись шторы, дом на секунду пошатнулся», — отметили очевидцы.

Минздрав Татарстана сообщил, что при пожаре на пороховом заводе, по предварительным данным, пострадали два человека, передает «РИА Новости».

«Предварительно, двое пострадавших, различной степени тяжести, госпитализированы в Республиканскую клиническую больницу и Городскую клиническую больницу 7 Казани», — говорится в сообщении. На месте работают две бригады скорой помощи и одна бригада медицины катастроф.

ФКП «Казанский государственный казенный пороховой завод» (КГКПЗ) — одно из старейших оборонных предприятий России, основанное в 1788 году. Завод специализируется на производстве порохов, зарядов для стрелкового оружия, артиллерии, авиационных ракет и гражданской продукции. Предприятие является стратегически важным для российской армии.

