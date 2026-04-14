В Татарстане произошел пожар на Казанском пороховом заводе

Пожар начался на Казанском пороховом заводе, есть обрушения здания, а также пострадавшие, сообщили РБК в пресс-службе главы Татарстана Рустама Минниханова.
«Причина носит техногенный характер. Есть пострадавшие. Все службы оперативно прибыли на место для устранения последствий произошедшего. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь», — сообщила пресс-служба.
Процесс производства не остановлен, а жизни и здоровью людей ничего не угрожает.
О громких звуках в Кировском районе Казани, где расположен завод, сообщил портал KazanFirst со ссылкой на очевидцев. «В квартирах с открытыми окнами поднялись шторы, дом на секунду пошатнулся», — отметили очевидцы.
Минздрав Татарстана сообщил, что при пожаре на пороховом заводе, по предварительным данным, пострадали два человека, передает «РИА Новости».
«Предварительно, двое пострадавших, различной степени тяжести, госпитализированы в Республиканскую клиническую больницу и Городскую клиническую больницу 7 Казани», — говорится в сообщении. На месте работают две бригады скорой помощи и одна бригада медицины катастроф.
ФКП «Казанский государственный казенный пороховой завод» (КГКПЗ) — одно из старейших оборонных предприятий России, основанное в 1788 году. Завод специализируется на производстве порохов, зарядов для стрелкового оружия, артиллерии, авиационных ракет и гражданской продукции. Предприятие является стратегически важным для российской армии.
