В администрации Новочеркасска произошли кадровые изменения

Два специалиста заняли ответственные посты.

В администрации Новочеркасска произошли кадровые изменения. Глава Новочеркасска Павел Исаков сообщил в социальных сетях о новых назначениях в городской администрации. Два специалиста заняли ответственные посты: Александр Зейдляев назначен советником главы, а Александр Курьянов возглавил муниципальное учреждение «Новочеркасская служба эксплуатации».

Александр Зейдляев в новой должности будет курировать вопросы сотрудничества с силовыми структурами и военными ведомствами. В его активе три диплома о высшем образовании и более двух десятилетий работы в Вооруженных силах и правоохранительных органах.

Александр Курьянов по образованию инженер-механик. Его профессиональный путь включает работу на производстве и руководящие должности в Ростове-на-Дону.