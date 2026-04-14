Ричмонд
+28°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В подмосковном Видном начали строить новый корпус перинатального центра

Ввод объекта в эксплуатацию ожидается до конца 2027 года.

Строительство нового корпуса Видновского перинатального центра в Подмосковье стартовало в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщил министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский.

«В новом корпусе разместят 200 коек в отделениях патологии беременности, акушерском (послеродовом), отделении реанимации и интенсивной терапии новорожденных, а также в отделении патологии новорожденных и недоношенных детей», — отметил Туровский.

Кроме того, в новом здании будут операционные, централизованный молочный пункт, кабинеты МРТ и УЗИ экспертного класса. Площадь составит 16,3 тысячи квадратных метров. Ввод объекта в эксплуатацию ожидается до конца 2027 года.

На данном этапе на улице Заводской стартовали земляные работы по устройству котлована. Рабочие занимаются выемкой и вывозом грунта, а также готовят основание для установки башенного крана.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»  — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.