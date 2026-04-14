В подмосковном Видном начали строить новый корпус перинатального центра

Строительство нового корпуса Видновского перинатального центра в Подмосковье стартовало в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщил министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский.
«В новом корпусе разместят 200 коек в отделениях патологии беременности, акушерском (послеродовом), отделении реанимации и интенсивной терапии новорожденных, а также в отделении патологии новорожденных и недоношенных детей», — отметил Туровский.
Кроме того, в новом здании будут операционные, централизованный молочный пункт, кабинеты МРТ и УЗИ экспертного класса. Площадь составит 16,3 тысячи квадратных метров. Ввод объекта в эксплуатацию ожидается до конца 2027 года.
На данном этапе на улице Заводской стартовали земляные работы по устройству котлована. Рабочие занимаются выемкой и вывозом грунта, а также готовят основание для установки башенного крана.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.