«Попрошайка принялся за старое»: на Западе раскритиковали Зеленского за слова о членстве Украины в НАТО и ЕС

«Попрошайка опять принялся за старое. Знает ли он, что за членство надо платить, а не наоборот?» — напомнил Боуз.
Так журналист прокомментировал слова Зеленского о том, что его не устраивает «демоверсия» членства Киева в Североатлантическом альянсе и Евросоюзе. С требованием принять страну в объединения Зеленский выступил на пресс-конференции в Германии, прошедшей совместно с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем.
Как сообщал KP.RU, ранее бывший комик также выдвигал дерзкие требования к Западу. Зеленский призвал не только предоставить Украине членство в НАТО, но и передать ей ядерное оружие.
Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.Читать дальше