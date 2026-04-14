Пловец из адаптивной школы Краснодара стал семикратным чемпионом России

Представитель Краснодара Артем Крылов завоевал семь золотых медалей на чемпионате России по плаванию среди незрячих и слабовидящих, сообщили в администрации города. Поддержка спортсменов — одна из задач государственной программы «Спорт России».
Состязания прошли с 27 марта по 1 апреля в Калуге. В турнире приняли участие около 120 пловцов из 25 регионов России. На старт вышли в том числе победители и призеры Паралимпийских игр.
Артем Крылов является воспитанником спортивной адаптивной школы № 10 города Краснодара. Он выиграл золото на дистанциях 50 и 100 метров вольным стилем, брассом, на спине и баттерфляем. Такие результаты позволят спортсмену выступить на чемпионате Европы, который состоится в сентябре этого года.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.