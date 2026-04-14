В Подмосковье выстроена четырехуровневая система мониторинга лесных пожаров

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Четырехуровневая система мониторинга, включающая авиационный контроль, наземный, космический и видеомониторинг, выстроена в Московской области, сообщает 360.ru, ссылаясь на слова заместителя начальника управления комитета лесного хозяйства региона Сергея Симаева.
«В Подмосковье выстроена четырехуровневая система мониторинга, включающая авиационный контроль, наземный, космический и основной — видеомониторинг. Особую роль сегодня играют именно камеры. В регионе установлено 147 устройств, которые обеспечивают полный охват территории», — говорится в сообщении.
В материале также отмечается, что камеры размещены на вышках сотовой связи на высоте около 70 метров. Они вращаются на 360 градусов и способны «видеть» на расстоянии до 25 километров при хорошей погоде. Главное отличие системы — автоматическое обнаружение дыма без участия человека.
«Диспетчер не сидит и не ищет дым глазами. Камера сама фиксирует дымовую точку, подает сигнал, и оператор уже отрабатывает информацию», — отметил Симаев.
После обнаружения огня сигнал поступает в диспетчерский центр, где принимают решение о выезде пожарных подразделений. Технология позволяет фиксировать не только крупные пожары, но и потенциально опасные ситуации. Это помогает оперативно реагировать на нарушения и предотвращать возгорания на ранней стадии.
Как сообщает 360.ru, все камеры объединили в единую систему. Данные поступают как в центральную диспетчерскую, так и в 19 лесничеств региона. Каждое лесничество контролирует свою территорию, что позволяет быстро реагировать на любые сигналы. С внедрением видеомониторинга ситуация с лесными пожарами заметно изменилась. При этом система продолжает развиваться. Власти делают ставку на совершенствование алгоритмов искусственного интеллекта.
«Ожидается, что обновленная система станет точнее и позволит еще быстрее реагировать на реальные угрозы. Таким образом, сочетание видеонаблюдения и искусственного интеллекта уже сегодня позволяет оперативно выявлять пожары и минимизировать ущерб. Система продолжает развиваться, а ее эффективность напрямую влияет на безопасность лесов и жителей региона», — пишет 360.ru.