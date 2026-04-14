В Мордовии отреставрируют здание музея, построенное в 1901 году

Районный историко-краеведческий музей, расположенный в поселке Ромоданово в Республике Мордовии, капитально отремонтируют при поддержке нацпроекта «Семья». Об этом сообщили в администрации главы и правительства региона.
Здание было построено в 1901 году, а музею его передали в 2022-м. Площадь составляет 128,8 кв. м. В нем есть два зала. По проекту планируется обновить фасады и кровлю. Также там заменят инженерные сети электричества, водоснабжения, отопления и вентиляции, отреставрируют внутренние помещения, обновят стены, потолки и полы, заменят входные группы.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.