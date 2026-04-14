Пензенские тхэквондисты завоевали 14 медалей на «Кубке Петра Великого»

Тхэквондисты из Пензенской области выиграли 14 медалей на международных соревнованиях «Кубок Петра Великого», сообщили в министерстве физической культуры и спорта региона. Подготовка спортсменов осуществлялась при поддержке государственной программы «Спорт России».
Международные соревнования «Кубок Петра Великого» проходили с 27 по 30 марта в Санкт-Петербурге. Турнир объединил более 1700 участников из разных регионов России и Белоруссии.
Среди пензенских спортсменов две золотые и одну бронзовую медаль завоевал Эдуард Исаков. Илья Козлов стал обладателем золота и бронзы. Илья Зуев занял второе и третье места. Матвей Курган дважды поднялся на третью ступень пьедестала. Победителями в своих категориях также стали Сергей Зуенков, Ярослава Исаева, Матвей Спильник и Валентина Бердникова. Анастасия Зуенкова — бронзовый призер соревнований.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.