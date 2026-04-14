Ричмонд
+28°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пензенские тхэквондисты завоевали 14 медалей на «Кубке Петра Великого»

Источник: Национальные проекты России

Тхэквондисты из Пензенской области выиграли 14 медалей на международных соревнованиях «Кубок Петра Великого», сообщили в министерстве физической культуры и спорта региона. Подготовка спортсменов осуществлялась при поддержке государственной программы «Спорт России».

Международные соревнования «Кубок Петра Великого» проходили с 27 по 30 марта в Санкт-Петербурге. Турнир объединил более 1700 участников из разных регионов России и Белоруссии.

Среди пензенских спортсменов две золотые и одну бронзовую медаль завоевал Эдуард Исаков. Илья Козлов стал обладателем золота и бронзы. Илья Зуев занял второе и третье места. Матвей Курган дважды поднялся на третью ступень пьедестала. Победителями в своих категориях также стали Сергей Зуенков, Ярослава Исаева, Матвей Спильник и Валентина Бердникова. Анастасия Зуенкова — бронзовый призер соревнований.

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.