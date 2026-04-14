В Рязани прошел мастер-класс по цифровой грамотности для старшего поколения

Мастер-класс «Основы цифровой грамотности» для представителей старшего поколения состоялся 1 апреля в Рязани, сообщили в министерстве цифрового развития, информационных технологий и связи области. Формирование культуры безопасного поведения в Сети — одна из задач нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».
На занятии эксперты рассказали, как пользоваться государственными онлайн-сервисами, напомнили основные правила безопасности в интернете и разобрали распространенные схемы кибермошенничества. Отдельно остановились на работе с отечественными цифровыми платформами.
После завершения мастер-класса участники получили консультации от цифровых волонтеров по работе с мобильными устройствами. В их региональном корпусе состоит более 130 человек. Ребята проводят занятия для школьников и старшего поколения, помогают разобраться с электронными сервисами и регулярно консультируют жителей по вопросам кибербезопасности.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.