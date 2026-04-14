Воронежского школьника наградили медалью «Волонтёру России»

Учащегося воронежской школы № 44 Ленинского района Михаила Челякова наградили медалью «Волонтёру России».
— С 2022 года Миша активно помогает нашим военным, выполняющим боевые задачи специальной военной операции — собирает благотворительную помощь, пишет письма поддержки, — рассказали в управе Ленинского района. — Его инициатива вдохновила многих одноклассников, и теперь к нему присоединились единомышленники.
Медаль торжественно вручил Михаилу на линейке, посвящённой районной акции «Равнение на Знамя Победы», боевой офицер полковник Александр Воронцов, кавалер трёх орденов Мужества.
Кстати, раньше Миша уже дважды награждён командованием 252-го гвардейского мотострелкового полка.