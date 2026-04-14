Путин учредил герб, знамя и флаг Всероссийского казачьего общества.

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении герба, знамени и флага Всероссийского казачьего общества, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовой информации.
«В целях упорядочения официальных символов казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, сохранения и развития исторических традиций российского казачества постановляю: 1. Учредить герб, знамя и флаг Всероссийского казачьего общества», — говорится в документе.
Кроме того, глава государства подписал указ об учреждении герба, знамени и флага Северо-Западного войскового казачьего общества.