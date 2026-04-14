В чувашской деревне Большие Катраси открылся новый медпункт

Новый фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) открылся в деревне Большие Катраси в Чувашии при поддержке национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в министерстве здравоохранения республики.
Медпункт представляет собой современное модульное здание. Оно оснащено всем необходимым оборудованием для оказания первичной медико-санитарной помощи и проведения диспансеризации. ФАП будет обслуживать деревни Большие Катраси, Митрофанкасы, Малое Янгильдино и Малые Карачуры, обеспечивая медицинской помощью более 2,5 тыс. жителей. Кроме того, на базе медучреждения организована розничная продажа лекарственных средств, что позволяет приобретать необходимые препараты не выезжая за пределы своего населенного пункта.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.