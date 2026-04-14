В чувашской деревне Большие Катраси открылся новый медпункт

Медпункт представляет собой современное модульное здание. Оно оснащено всем необходимым оборудованием для оказания первичной медико-санитарной помощи и проведения диспансеризации. ФАП будет обслуживать деревни Большие Катраси, Митрофанкасы, Малое Янгильдино и Малые Карачуры, обеспечивая медицинской помощью более 2,5 тыс. жителей. Кроме того, на базе медучреждения организована розничная продажа лекарственных средств, что позволяет приобретать необходимые препараты не выезжая за пределы своего населенного пункта.