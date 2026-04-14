Врач рассказала о способности шоколада улучшать настроение

Бережная: черный горький шоколад вызывает выработку серотонина.

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Ирина Бережная рассказала, что шоколад способен влиять на настроение людей.

«Черный горький шоколад вызывает так называемую внутреннюю радость или выработку серотонина», — отметила эксперт в беседе с «Газетой.ru».

При этом врач предупредила, что чрезмерное количество сахара может спровоцировать диабет.

«В нашем быту, к сожалению, чистой глюкозы мы употребляем раз в 10 больше, чем нам необходимо. Сахар содержится даже в колбасе… И действительно, простых углеводов получается гораздо больше, чем нам необходимо, поэтому из-за лишнего веса число заболеваний сахарным диабетом растет. На сегодняшний день самый молодой человек с сахарным диабетом второго типа, что раньше считалось заболеванием стариков, в возрасте трех лет», — добавила Бережная.

По ее словам, кусочка горького шоколада достаточно для того, чтобы вызвать радость без вреда для здоровья.

«Если вам нужен какой-то углевод, пожалуйста, совершенно безопасно съесть кусочек горького шоколада, там достаточное количество сахара. При этом стимуляция центральной нервной системы будет в положительном моменте», — уточнила гастроэнтеролог.