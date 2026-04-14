«Локомотив» стал первым полуфиналистом плей-офф КХЛ

Ярославский хоккейный клуб «Локомотив» обыграл уфимский «Салават Юлаев» со счетом 4:0 в матче четвертьфинальной серии плей-офф «Фонбет» — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Благодаря этой победе ярославцы стали первыми полуфиналистами турнира.

Матч прошел в Уфе, на трибунах присутствовало более 7,5 тысячи зрителей. Во время игры отличились Рихард Паник (6-я минута), Артур Каюмов (35-я минута), Александр Радулов (59-я минута) и Алексей Береглазов (60-я минута).

Прямо сейчас между омским «Авангардом» и столичным ЦСКА проходит матч за проход по турнирной таблице в качестве второго финалиста. На момент публикации материала команды ушли на перерыв после первого периода со счетом 1:1.

В конце марта московский ЦСКА одержал победу над петербургским СКА в четвертом матче первого раунда плей-офф КХЛ. Игра, прошедшая в Санкт-Петербурге, закончилась со счетом 4:2 в пользу гостей.

До этого неудачную серию игр показал клуб «Динамо». В январе москвичи потерпели пятое поражение из шести матчей. Им стала встреча с ХК «Лада» в Тольятти.