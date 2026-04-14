Эксперт рассказал, как нужно проводить техобслуживание перед путешествием

Хайцеэр: перед поездкой на авто следует заменить тормозные колодки и диски.

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Перед тем как отправиться в путешествие на автомобиле, нужно обязательно провести его техобслуживание, следует заменить тормозные колодки и диски, проверить уровень жидкостей, моторного масла, напомнил вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

«Стоит провести техобслуживание машины. Лучше заранее поменять тормозные колодки, а старые, которые еще не износились, оставьте про запас. Особое внимание стоит уделить тормозным дискам, шлангам, всем патрубкам, проверить уровень жидкостей, моторного масла. Если в планах съезд на бездорожье, неплохо бы укомплектовать машину специальной резиной», — рассказал он.

Также эксперт порекомендовал взять с собой бумажную карту, чтобы не сбиться с пути, если вдруг возникнут проблемы с подключением к интернету.