Что такое эффект «зловещей долины», причины боязни роботов и нейросетей и как справиться со страхом

Эффект зловещей долины — это не ошибка нашего мозга, а полезный механизм, который выработался за тысячи лет эволюции. Он помогает нам избегать того, что может быть опасно. И до тех пор, пока роботы не научатся двигаться, говорить и сопереживать настолько же естественно, как живые люди, этот защитный механизм будет включаться при виде слишком реалистичной, но все же немного неидеальной машины. Именно поэтому даже самый совершенный андроид с чуть застывшей улыбкой продолжает вызывать у нас страх и тревогу.