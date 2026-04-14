У Комиссаренко украли деньги за концерты и лишили его выступлений в Амстердаме

Напомним, в апреле 2025 года Слава Комиссаренко был лишён российского гражданства по инициативе ФСБ, после чего иронизировал, что «проснулся без него». В декабре 2024 года белорусский суд заочно приговорил его к шести годам лишения свободы за клевету и оскорбление белорусского лидера Александра Лукашенко, а также за разжигание вражды; в Белорусии он внесён в список экстремистов. После отъезда из России в 2022 году живёт в Европе.