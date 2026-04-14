Пичкают таблетками и запрещают говорить на родном языке: в каких условиях держат похищенную юную россиянку в Мексике

История россиянки Кристины Романовой, которую в 2023 году изъяли из школы в Мексике местные соцслужбы, продолжает вызывать широкий резонанс. После этого девушка оказалась под государственной опекой и была разлучена с приемной семьей. Как стало известно KP.RU, все это время она могла находиться под воздействием сильных препаратов.
«Со стороны мексиканских органов опеки и правоохранителей на меня оказывается сильное давление, мне внушают, что моя приемная мать отказалась от меня, заставляют пить по 7 психотропных таблеток в день и не разрешают мне выйти из учреждения под надуманными предлогами о якобы имеющейся для меня угрозе», — говорится в письме Кристины Романовой, которое передали российским дипломатам (копия есть в распоряжении редакции).
По данным из письма, девушка утверждает, что ее удерживают под надзором правоохранительных органов и ограничивают свободу передвижения. Она также пишет, что ее убеждают в отказе приемной семьи. Кристина уверена, что стала жертвой преступной схемы.
Прошлым летом, после обращения матери девушки — Марины Романовой в ООН, российским дипломатам все же удалось встретиться с девушкой. Однако им запретили разговаривать по-русски, фотографировать. Как утверждает семья, контакты после этого прекратились, а новые попытки общения были сорваны.
Напомним, до похищения Кристина проживала вместе со своей приемной матерью, которая работала преподавателем одного из университетов штата.