В Волгоградской области до лета закрыли паромную переправу

С 13 апреля до 1 июня в станице Новогригорьевской Иловлинского района Волгоградской области будет закрыта паромная переправа через Дон. Как сообщили в «Волгоградавтодор», причиной приостановки стали истечение срока технического освидетельствования и проведение ремонтных работ.

Ежегодно благодаря переправе с ее помощью перевозят более 98 тысяч легковых автомобилей, а также свыше 9,8 тысяч тонн грузов.

До 1 июня единственная действующая паромная переправа через Дон в Волгоградской области останется в станице Трехостровской на региональной трассе 18К-11−3.

Фото: архив ИА «Высота 102».