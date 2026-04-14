В Волгоградской области до лета закрыли паромную переправу

С 13 апреля до 1 июня в станице Новогригорьевской Иловлинского района Волгоградской области будет закрыта паромная переправа через Дон. Как сообщили в «Волгоградавтодор», причиной приостановки стали истечение срока технического освидетельствования и проведение ремонтных работ.