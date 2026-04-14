Диетолог Уртадо дал совет людям с проблемами с ЖКТ

Одно запеченное яблоко с корицей в завершение ужина поможет избавиться от проблем с пищеварением. Об этом рассказал диетолог Оскар Уртадо.
Медик рассказал, что в этом фрукте содержится много пектина — вещества, которое не только налаживает работу желудочно-кишечного тракта, но и действует как своеобразный «пылесос» для вредных бактерий. Пектин связывает патогены, способствуя их естественному выведению из организма.
Кроме того, запеченные яблоки, по словам доктора, богаты антиоксидантами. Эти соединения играют ключевую роль в борьбе со свободными радикалами, снижая риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и поддерживая общее здоровье, передает издание El Economista.
Ученые открыли новое свойство лука: он улучшает работу сердечно-сосудистой системы. «Вечерняя Москва» разбиралась, какие еще недорогие продукты в магазине полезны.
В свою очередь эндокринолог медицинской компании «СберЗдоровье» Маргарита Белоусова заявила, что взрослым людям ежедневно стоит употреблять около 25−30 граммов клетчатки. Она отметила, что превышение этой нормы может вызвать различные проблемы со здоровьем, включая повышенное газообразование и вздутие живота.