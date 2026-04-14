Ученые из Перми предложили лазерную защиту самолета от обледенения

Перспективная разработка замедлит образование ледяного слоя на авиадвигателе.

Источник: Комсомольская правда

Ученые Пермского политеха нашли способ замедлить образование ледяного слоя на корпусе воздушного судна. В ее основу заложено лазерное воздействие на поверхность. Лабораторные исследования показали значительное снижение скорости обледенения.

Существующие противообледенительные системы не всегда достаточно эффективны. Они прогревают важные детали только частично. В ПНИПУ предложили способ удаления льда с лопастей вентилятора двигателей прямо во время полета с помощью лазерной системы. Технология очистки основана на нагреве лазерными лучами.

Под воздействием нагрева и вращения запускаются процессы плавления и образования трещин в слое льда, после чего он сходит с лопастей. Лед разрушается практически одинаково на каждой лопасти. По словам декана аэрокосмического факультета ПНИПУ Владимира Модорского, это позволит не только очистить элементы конструкции, но и может предотвратить вибрации.

В пресс-службе вуза дополнили, что изобретение поможет эффективно бороться с образованием льда на лопастях вращающегося вентилятора во время полета. Тем самым повысит безопасность передвижения по воздуху.